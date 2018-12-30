رئيس كينيا: استيلاء الصين على ميناء مومباسا "محض افتراء"

بكين/نيروبي- أ ش أ:

نفى الرئيس الكيني أوهورو كينياتا ما تردد عن "استيلاء" الصين على ميناء مومباسا ، وقال إنه ليس سوى "محض افتراء"، مشيدا بتقديم الصين صفقات مالية تستطيع كينيا تسديدها.

وكانت تقارير قد ذكرت أن كينيا استخدمت ميناء مومباسا كضمان للتوصل إلى اتفاق تمويل مشروع السكك الحديدية مع المؤسسات المالية الصينية.

وأضاف كينياتا - في تصريحات نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الأحد-، أن بلاده تسبق الجدول الزمني لسداد القرض الخاص بإنشاء خط السكك الحديدية "ستاندرد قيج"، وبالتالي لا يوجد ما يدعو للقلق ، مؤكدا أن الصين تعي حاجات كينيا وتلبيها ، وأن الحقيقة هي أن باقي بلدان أفريقيا في وضع الحاجة للمساعدة، وأن الصين تقدم الحزم المالية التي تستطيع كينيا وغيرها من البلدان الأفريقية تسديدها.

وتعليقا على قضية الدين الكيني، أوضح كينياتا أن المسألة ليست تحمل الديون ولكنها كيفية استغلالها، وأنه عند الحديث عن مسألة الديون، يجب النظر إليها بالقياس إلى إجمالي الناتج المحلي.

وتابع "أثق في أن ديون كينيا هي من أجل تطوير البنية الأساسية التي لن تعود بالفائدة على الجيل الحالي فقط، وإنما ستعود بالفائدة أيضا على الأجيال المستقبلية".

وأشار كينياتا إلى أنه مستعد أن ينشر أمام العامة العقد الذي تم توقيعه بين الحكومة الصينية والحكومة الكينية من خلال بنك التصدير والاستيراد الصيني (تشاينا إكسيمبنك) والمتعلق بمشروع السكك الحديدية، لإنهاء هذه التكهنات.