"العربية الحدث": الجيش الأمريكي يُخلي قاعدة عسكرية له في سوريا

دمشق- أ ش أ:

انسحب الجيش الأمريكي من قاعدة له في مدينة المالكية بالحسكة السورية.

وذكرت قناة "العربية الحدث"، التى أذاعت النبأ اليوم الأحد، أن هذه القاعدة العسكرية تعد أول قاعدة تخليها القوات الأمريكية منذ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الانسحاب من سوريا .

ووفقا لمصادر سورية، فإن نحو 50 جنديا أمريكيا غادروا موقعهم في مدينة المالكية بالحسكة بالفعل، واتجهوا بعرباتهم المصفحة نحو العراق.

وكانت مصادر أمريكية قد أعلنت في وقت سابق أن الانسحاب من سوريا سيتطلب ما بين شهرين و3 أشهر.