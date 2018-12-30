"مُنعت والدته من زيارته بسبب حظر السفر".. وفاة طفل يمني في الولايات المتحدة

القاهرة/لوس أنجليس- (د ب أ):

توفي عبد الله حسن، الطفل الرضيع الذي منعت والدته من زيارته في الولايات المتحدة لشهور بسبب حظر السفر الذي فرضته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأعلن مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية يوم السبت وفاة عبد الله، وهو ابن لأم يمنية تدعى شيماء صويلح، وأب يمني يحمل الجنسية الأمريكية يدعى علي حسن، توفي أول أمس الجمعة في أحد مستشفيات الأطفال شرق مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا.

وقال والد الطفل "ننفطر حزنا"، كان علينا أن نودع طفلنا، نور حياتنا. نود أن نشكر الجميع على حبهم ودعمهم في هذا الوقت العصيب. نطلب منكم التكرم بتذكر عبد الله وعائلتنا في قلوبكم وصلواتكم".

وأقيمت مراسم جنازة الطفل البالغ من العمر عامين يوم السبت في مدينة لودي وسط ولاية كاليفورنيا حيث ألقى والده، وهو يرتدي ملابس سوداء، خطابا في غرفة مكتظة.

ووصلت صويلح، التي تعيش في مصر ولكنها مواطنة يمنية، إلى الولايات المتحدة في 19 ديسمبر لرؤية طفلها عبد الله بموجب تأشيرة تسمح بدخول أقارب المواطنين.

ومنحت واشنطن صويلح إعفاء من تأشيرة الدخول بعد رفض طلبها بموجب حظر السفر الذي يمنع مواطني اليمن بين دول إسلامية أخرى من دخول الولايات المتحدة.

ووصف بانان الأخرس، أحد محاميي العائلة، العملية المطولة بأنها "صورية"، وقال إن الإعفاء لم يمح "ألم ومعاناة موكليه" التي لا يمكن تصورها.

وعانى عبد الله من مرض وراثي في الدماغ ووضع على أجهزة الإنعاش في مستشفى "يو سي اس اف بينيوف" للأطفال في أوكلاند، كاليفورنيا. وكان والد الطفل عبد الله قد تمكن من إحضاره إلى الولايات المتحدة لتلقي العلاج.

وتمكنت حملة لجمع التبرعات من أجل مساعدة الأسرة من جمع 40 ألف دولار.