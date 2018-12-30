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العالم في صور: السترات الصفراء تستأنف مظاهراتها.. وميزانية روما تثير ضجة في البرلمان الإيطالي

02:00 ص الأحد 30 ديسمبر 2018
العالم في صور: السترات الصفراء تستأنف مظاهراتها.. وميزانية روما تثير ضجة في البرلمان الإيطالي

وزير التربية والتعليم الإسرائيلي نفتالي بينيت، وو

كتب – مصراوي:

رصدت عدسات المصورين في وكالة الصحافة الفرنسية، أبرز الصور لأهم أحداث السبت، من استمرار تظاهرات السترات الصفراء في فرنسا، احتجاجًا على سياسات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والضجة الكبيرة التي حدثت في البرلمان الإيطالي اعتراضًا على زيادة الضرائب.

حركة السترات الصفراء فرنسا مدينة بوردو إسرائيل نفتالي بينيت مدينة تل أبيب نهر نارمادا

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