العالم في صور: السترات الصفراء تستأنف مظاهراتها.. وميزانية روما تثير ضجة في البرلمان الإيطالي
كتب – مصراوي:
رصدت عدسات المصورين في وكالة الصحافة الفرنسية، أبرز الصور لأهم أحداث السبت، من استمرار تظاهرات السترات الصفراء في فرنسا، احتجاجًا على سياسات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والضجة الكبيرة التي حدثت في البرلمان الإيطالي اعتراضًا على زيادة الضرائب.
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