حول العالم في 24 ساعة: وزيرة خارجية النمسا تدين حادث المريوطية الإرهابي

كتب – مصراوي:

شهد العالم السبت، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها إدانة كارين كنايسل وزيرة خارجية النمسا حادث الاعتداء الإرهابي على أتوبيس سياحي في منطقة المريوطية بحي الهرم بمحافظة الجيزة، وإعراب مصر عن خالص العزاء وصادق المواساة في وفاة الرئيس النيجيري الأسبق شيهو شاغاري؛ الذي وافته المنية أمس الجمعة.