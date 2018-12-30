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حول العالم في 24 ساعة: وزيرة خارجية النمسا تدين حادث المريوطية الإرهابي

12:30 ص الأحد 30 ديسمبر 2018
حول العالم في 24 ساعة: وزيرة خارجية النمسا تدين حادث المريوطية الإرهابي

حركة السترات الصفراء

كتب – مصراوي:

شهد العالم السبت، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها إدانة كارين كنايسل وزيرة خارجية النمسا حادث الاعتداء الإرهابي على أتوبيس سياحي في منطقة المريوطية بحي الهرم بمحافظة الجيزة، وإعراب مصر عن خالص العزاء وصادق المواساة في وفاة الرئيس النيجيري الأسبق شيهو شاغاري؛ الذي وافته المنية أمس الجمعة.

النمسا كارين كنايسل نيجيريا شيهو شاغاري البنتاجون تنظيم داعش أمريكا ترامب

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