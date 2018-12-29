وزيرة خارجية النمسا تدين حادث المريوطية الإرهابي

فيينا (أ ش أ)

أدانت كارين كنايسل وزيرة خارجية النمسا حادث الاعتداء الإرهابي على أتوبيس سياحي في منطقة المريوطية بحي الهرم بمحافظة الجيزة أمس الجمعة.

وقالت الوزيرة النمساوية، في بيان اليوم السبت: "ندين بشدة الهجوم المروع على حافلة سياحية بالقرب من أهرامات الجيزة".

وأعربت عن تعازيها القلبية لجميع أسر الضحايا وأحبائهم متمنية تعافي سريع للمصابين.