وزيرة خارجية النمسا تدين حادث المريوطية الإرهابي
11:01 م السبت 29 ديسمبر 2018
فيينا (أ ش أ)
أدانت كارين كنايسل وزيرة خارجية النمسا حادث الاعتداء الإرهابي على أتوبيس سياحي في منطقة المريوطية بحي الهرم بمحافظة الجيزة أمس الجمعة.
وقالت الوزيرة النمساوية، في بيان اليوم السبت: "ندين بشدة الهجوم المروع على حافلة سياحية بالقرب من أهرامات الجيزة".
وأعربت عن تعازيها القلبية لجميع أسر الضحايا وأحبائهم متمنية تعافي سريع للمصابين.
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