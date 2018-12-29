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"البنتاجون": العسكريون الأمريكيون ما زالوا يحاربون داعش في سوريا

10:40 م السبت 29 ديسمبر 2018
"البنتاجون": العسكريون الأمريكيون ما زالوا يحاربون داعش في سوريا

البنتاجون

واشنطن (أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع الامريكية "البنتاجون"، اليوم السبت، أن العسكريين الأمريكيين المخطط لخروجهم من سوريا يواصلون حالياً عملياتهم ضد فلول تنظيم داعش الارهابي.

وقالت المتحدثة باسم الوزراة كارلا جليسون - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية - " إننا ننفذ عملية متوازنة بهدف سحب القوات، ونتخذ كل الإجراءات الممكنة لضمان سلامة عسكريينا وهم يلاحقون المسلحين المتبقين في سوريا".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن 20 من الشهر الجاري سحب القوات من سوريا ، وقال " إنه بعد الانتصارات التاريخية ضد داعش حان الوقت أن يعود شبابنا العظيم إلى الوطن".

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