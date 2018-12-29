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ترامب يُحمّل الديمقراطيين مسؤولية وفاة طفلين بالحدود مع المكسيك

10:08 م السبت 29 ديسمبر 2018
ترامب يُحمّل الديمقراطيين مسؤولية وفاة طفلين بالحدود مع المكسيك

واشنطن (د ب أ)

حمّل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نواب المعارضة من الحزب الديمقراطي، مسؤولية وفاة طفلين من جواتيمالا وهما قيد احتجاز الولايات المتحدة هذا الشهر.

ونشر ترامب تغريدة عبر حسابه على تويتر قال فيها: "أي وفاة لأطفال أو غيرهم عند الحدود هي خطيئة الديمقراطيين وسياسات الهجرة البائسة الخاصة بهم التي تسمح للأشخاص بخوض الرحلة الطويلة وهم يعتقدون أنهم يستطيعون دخول بلادنا بشكل غير قانوني. ليس باستطاعتهم ذلك. لو كان لدينا جدار، لما حاولوا حتى القيام بذلك".

وكان الطفلان فيليب جوميز الونسو 8 أعوام وجاكلين كول ماكوين 7 أعوام، قد توفيا أثناء احتجازهما بسجن دورية حدودية أمريكية في أوائل الشهر الجاري بعد أن عبروا من المكسيك إلى الولايات المتحدة برفقة أبويهما.

دونالد ترامب وفاة طفلين المكسيك الحدود الأمريكية

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