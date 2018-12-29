مصرع 22 شخصا خلال اشتباكات بين الحكومة وحركة "الشباب" بالصومال

مقديشيو (أ ش أ)

أعلن مسئول حكومي صومالي، أن 22 شخصا لقوا مصرعهم خلال اشتباكات وقعت اليوم السبت، جنوب غرب البلاد بين القوات الحكومية وعناصر حركة الشباب المتمردة.

وذكر راديو "صوت أمريكا" في نشرته باللغة الإنجليزية، أن المسئول الحكومي - الذي رفض الكشف عن هويته - أوضح أن الاشتباكات وقعت إثر محاولة عناصر الشباب المدججة بالسلاح اقتحام قاعدة عسكرية في منطقة "باي" من أربعة اتجاهات، حيث وقعت اشتباكات شرسة بين الطرفين دامت أكثر من 6 ساعات، أسفرت عن سقوط 14 قتيلا في صفوف حركة الشباب و 8 أفراد من القوات الحكومية الصومالية.