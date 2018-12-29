مطار هانوفر بألمانيا يعلق رحلاته الجوية إثر اقتحام سيارة الحاجز أمني

برلين (أ ش أ)

أعلن مطار (هانوفر) بألمانيا تعليق رحلاته الجوية اليوم السبت، إثر اقتحام رجل يقود سيارة الحاجز الأمني والوقوف في مهبط الطائرات.

وقالت شرطة المطار - عبر موقع التدوينات المصغرة (تويتر)، حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - "إن الرحلات الجوية بالمطار متوقفة حاليا، بعد أن قاد رجل سيارته إلى منطقة توقف الطائرات قبل أن يتم إيقافه والقبض عليه".