مطار هانوفر بألمانيا يعلق رحلاته الجوية إثر اقتحام سيارة الحاجز أمني
09:20 م السبت 29 ديسمبر 2018
برلين (أ ش أ)
أعلن مطار (هانوفر) بألمانيا تعليق رحلاته الجوية اليوم السبت، إثر اقتحام رجل يقود سيارة الحاجز الأمني والوقوف في مهبط الطائرات.
وقالت شرطة المطار - عبر موقع التدوينات المصغرة (تويتر)، حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - "إن الرحلات الجوية بالمطار متوقفة حاليا، بعد أن قاد رجل سيارته إلى منطقة توقف الطائرات قبل أن يتم إيقافه والقبض عليه".
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