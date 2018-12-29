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مطار هانوفر بألمانيا يعلق رحلاته الجوية إثر اقتحام سيارة الحاجز أمني

09:20 م السبت 29 ديسمبر 2018
مطار هانوفر بألمانيا يعلق رحلاته الجوية إثر اقتحام سيارة الحاجز أمني

برلين (أ ش أ)

أعلن مطار (هانوفر) بألمانيا تعليق رحلاته الجوية اليوم السبت، إثر اقتحام رجل يقود سيارة الحاجز الأمني والوقوف في مهبط الطائرات.
وقالت شرطة المطار - عبر موقع التدوينات المصغرة (تويتر)، حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - "إن الرحلات الجوية بالمطار متوقفة حاليا، بعد أن قاد رجل سيارته إلى منطقة توقف الطائرات قبل أن يتم إيقافه والقبض عليه".

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مطار هانوفر الرحلات الجوية ألمانيا اقتحام حاجز أمني

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