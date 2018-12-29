رئيس البرازيل المنتخب يتعهد بتخفيف قوانين حيازة السلاح

برازيليا (أ ش أ)

تعهد الرئيس البرازيلي المنتخب جايير بولسونارو، بتخفيف القوانين المتعلقة بحيازة السلاح.

وأكد بولسونارو - في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" أوردتها شبكة "إيه بي سي" نيوز الأمريكية اليوم السبت - إنه - بعد تنصيبه - سيصدر قرارًا رئاسيًا يضمن للمواطنين الذين ليس لهم سوابق جنائية التمكن من حيازة أسلحة نارية.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن تخفيف القوانين المتعلقة بحيازة سلاح كانت عنصرًا أساسيًا في الحملة الانتخابية لبولسونارو الذي سيتم تنصيبه في الأول من يناير المقبل، لافتة إلى أن حيازة الأسلحة النارية في الوقت الحالي يعد أمرًا مقيدًا بشكل صارم في البرازيل؛ حيث إنه يتعين على المدنيين الخضوع لعملية طويلة قبل التمكن من حيازة سلاح، كما أن بيع الأسلحة يقتصر على كوادر صغيرة.

ونوهت الشبكة أنه على الرغم من صعوبة حيازة سلاح ناري من الناحية القانونية، إلى أن العنف الناتج عن السلاح يعد مشكلة في البرازيل التي سجلت في العام السابق رقمًا قياسيًا في معدل حدوث الجرائم التي أسفرت عن مصرع أكثر من 63 ألف مواطن.

كما أعادت الشبكة إلى الأذهان استفتاء أجرته السلطات في عام 2005 يسأل المواطنين البرازيليين ما إذا كان ينبغي حظر بيع الأسلحة النارية، غير أن نحو 64 بالمائة من نسبة السكان صوتوا بعدم الموافقة على هذا الإجراء.