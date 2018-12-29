ترامب: أنتظر قدوم الديمقراطيين وإبرام اتفاق بشأن الأمن الحدودي

واشنطن (أ ش أ)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه ينتظر أن يتفاوض معه الديمقراطيون ويتوصلون لاتفاق بشأن تمويل الجدار الذي يسعى لبنائه على الحدود مع المكسيك، وذلك مع تواصل الإغلاق الحكومي الجزئي والذي دخل يومه الثامن.

وكتب ترامب - من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"- : "أنا في البيت الأبيض أنتظر أن يأتي الديمقراطيون ونبرم اتفاقا بشأن الأمن الحدودي .. مما أسمعه، إنهم يقضون وقتا كبيرا للغاية في التحرش برئيس الجمهورية مما يجعل لديهم وقت قليل متبقي لأشياء مثل وقف الجريمة ومثل جيشنا".

ويعارض الديمقراطيون تمويل بناء الجدار الحدودي -الذي تعهد ترامب سابقا بتحمُّل المكسيك تكلفة تشييده- من الموازنة الأمريكية، الأمر الذي حال دون الوصول لاتفاق داخل مجلس الشيوخ على مشروع قرار للإنفاق الحكومي قصير الأجل، وهو ما أدى إلى تعطيل جزئي في أعمال الحكومة منذ السبت الماضي، ومن المتوقع أن يستمر ذلك الإغلاق الحكومي حتى بداية الشهر المقبل، مع عدم الوصول لتسوية في هذا الصدد.