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    الإمارات: سقوط طائرة إنقاذ مروحية ووفاة طاقمها

    07:11 م السبت 29 ديسمبر 2018
    الإمارات: سقوط طائرة إنقاذ مروحية ووفاة طاقمها

    ارشيفية

    دبي (د ب أ)

    أعلنت السلطات الإماراتية سقوط طائرة مروحية ووفاة طاقمها في إمارة رأس الخيمة مساء اليوم السبت.

    وقالت الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات إن الطائرة من نوع "أغوستا 139" وكانت في مهمة إنقاذ في منطقة جبل جيس في إمارة رأس الخيمة، وسقطت الساعة الخامسة وخمسين دقيقة بالتوقيت المحلي، فيما لم يتم الإعلان عن عدد أفراد الطاقم.

    وذكرت سلطات إمارة رأس الخيمة أن الطائرة تتبع المركز الوطني للبحث والإنقاذ، وتم فتح تحقيق عاجل لتحديد أسباب الحادث.

    الإمارات دبي سقوط طائرة مروحية إمارة رأس الخيمة طائرة أغوستا 139

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