الإمارات: سقوط طائرة إنقاذ مروحية ووفاة طاقمها

دبي (د ب أ)

أعلنت السلطات الإماراتية سقوط طائرة مروحية ووفاة طاقمها في إمارة رأس الخيمة مساء اليوم السبت.

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات إن الطائرة من نوع "أغوستا 139" وكانت في مهمة إنقاذ في منطقة جبل جيس في إمارة رأس الخيمة، وسقطت الساعة الخامسة وخمسين دقيقة بالتوقيت المحلي، فيما لم يتم الإعلان عن عدد أفراد الطاقم.

وذكرت سلطات إمارة رأس الخيمة أن الطائرة تتبع المركز الوطني للبحث والإنقاذ، وتم فتح تحقيق عاجل لتحديد أسباب الحادث.