الرئيس العراقي: حريصون على تطوير العلاقات الثنائية مع الأردن

بغداد (أ ش أ)

أكد الرئيس العراقي برهم صالح اليوم السبت، حرص بلاده على تطوير العلاقات مع المملكة الأردنية، مشيرا إلى أن البلدين يرتبطان بعلاقات تاريخية مميزة.

وذكر المكتب الإعلامي للرئيس العراقي - في بيان أوردته قناة (الإخبارية) العراقية - أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس صالح في قصر السلام ببغداد، رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، حيث بحثا توسيع التعاون الثنائي في مجالات الصناعة والتجارة والطاقة بين البلدين، فضلا عن مناقشة المشاريع الاستراتيجية بما يحقق التكامل الاقتصادي.

وشدد صالح، على أهمية ترسيخ أسس السلام والاستقرار في المنطقة، وضرورة تجنب عبث الحروب والنزاعات التي تستنزف الطاقات البشرية والمادية، والركون إلى لغة الحوار الجاد والصريح لمعالجة كافة الأزمات.

من جانبه، أعرب الرزاز عن سعادته بلقاء الرئيس العراقي، مجددا موقف الأردن الداعم للعراق في المجالات كافة، واستعدادها للمساهمة في إعادة إعمار المدن العراقية المحررة.