الكرملين يؤكد دخول الجيش السوري إلى منبج

موسكو - أ ش أ

أكد المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، اليوم السبت، المعلومات الخاصة بتواجد الجيش السوري في منبج.

وعلى صعيد آخر، قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، إن الدوريات الأمريكية لا تزال موجودة في مدينة منبج، مشيرا إلى أن قوات النظام لا تزال موجودة في المنطقة الفاصلة بين قوات مجلس منبج العسكري والقوات التركية وحلفائها من طرف آخر.

وأضاف عبدالرحمن - في اتصال هاتفي مع قناة "العربية الحدث" الإخبارية اليوم - أن "قوات النظام لم تدخل إلى داخل مدينة منبج، ولكنها متواجدة في محيطها"

وكانت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية قد أعلنت أمس الجمعة عن دخول وحدات من الجيش السوري إلى مدينة منبج بريف حلب ورفع العلم السوري فيها، مؤكدة ضمان الأمن الكامل لجميع المواطنين السوريين وغيرهم من المتواجدين في المنطقة.