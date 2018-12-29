تركيا تتسلم مدرسا من أذربيجان على خلفية مزاعم بصلته بجولن

اسطنبول - (د ب أ):

تسلمت تركيا شخصا من أذربيجان يشتبه في أنه من مؤيدي رجل الدين الإسلامي المقيم في الولايات المتحدة، فتح الله جولن، طبقا لما ذكرته وكالة "الاناضول" التركية الرسمية للأنباء اليوم السبت.

وقال التقرير إن تركيا أصدرت أمر اعتقال للمدرس، الذي يدعى محمد جيلين لكونه "عضوا بمنظمة إرهابية مسلحة".

وذكرت الاناضول أنه تم القاء القبض على جيلين

في وقت سابق، أثناء محاولته دخول بيلاروس بـ"جواز سفر مزور" وتم ترحيله إلى أذربيجان.

وتلقي أنقرة باللوم على جولن وحركته بسبب محاولة تنظيم انقلاب فاشل في عام 2016 من قبل فصيل بالجيش. وتنظر أيضا إلى حركة جولن بوصفها منظمة إرهابية.

وينفي جولن، الذي كان حليفا للرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، ويعيش حاليا في منفى اختياري في الولايات المتحدة، هذه المزاعم.

ومنذ محاولة الانقلاب في عام 2016، تحتجز تركيا من يشتبه أنهم أنصار جولن والذين تم القاء القبض عليهم داخل البلاد وفي الخارج.

وكان قد تم القاء القبض على مواطنين أتراك وتم إعادتهم إلى تركيا من أوكرانيا وكوسوفو والجابون وباكستان وأفغانستان.