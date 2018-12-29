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دونالد ترامب لا يعرف المبعوث الرئاسي الأمريكي للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش

02:01 م السبت 29 ديسمبر 2018
دونالد ترامب لا يعرف المبعوث الرئاسي الأمريكي للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

(بي بي سي):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة إنه لا يعرف من هو بريت ماكغورك، الذي استقال من منصبه منذ أيام احتجاجا على قرار ترامب سحب القوات الأمريكية من سوريا.

وماكغورك هو المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية. وجاءت استقالته بعد يوم من استقالة وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس.

وأضاف ترامب في تغريدة له أن ماكغورك عينه الرئيس السابق باراك أوباما عام 2015 وأنه كان سيتقاعد في فبراير/شباط المقبل لكنه استبق الأمر باستقالته.

ويعتقد ترامب أن ما يصفه بإعلام الأخبار الزائفة أعطى خبر استقالته أكبر من حجمه.

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دونالد ترامب بريت ماكغورك سوريا تنظيم داعش جيمس ماتيس

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