مسؤولون أتراك وروس كبار يناقشون الوضع في سوريا في موسكو اليوم

إسطنبول - (د ب أ):

ذكر تقرير إخباري أن وفدا تركيا رفيع المستوى، بقيادة وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، من المتوقع أن يزور موسكو اليوم السبت لإجراء محادثات بشأن سورية مع نظرائهم الروس.

وأفادت وكالة الأناضول للأنباء التركية بأن الوفد المرافق لتشاووش أوغلو يضم وزير الدفاع خلوصي أكار ورئيس الاستخبارات هاكان فيدان والمتحدث باسم الرئيس رجب طيب أردوغان، إبراهيم قالين.

يأتي الاجتماع فيما تواصل تركيا تعزيز نقاطها العسكرية على الحدود مع سوريا، وسط حديث عن هجوم محتمل ضد الميليشيا الكردية المدعومة من الولايات المتحدة الامريكية في منبج في شمال البلاد.

وأعلنت واشنطن الأسبوع الماضي اعتزامها بدء سحب القوات من سوريا، ما شكل خيبة أمل لوحدات حماية الشعب وهي الميليشيا الكردية السورية الرئيسية التي تقاتل متطرفي داعش في البلاد.

وقال الجيش السوري أمس الجمعة إن قواته دخلت منبج، فيما قال مصدر كردي من المجلس العسكري لمدينة منبج، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، إن الوضع بداخل المدينة لم يتغير.

وقال أردوغان أمس :"نعارض تقسيم سوريا وهدفنا هو خروج التنظيمات الإرهابية منها"، بحسب وكالة الأناضول.

وأشار أردوغان أمس إلى خطط للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي أو موسكو.

وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب المدعومة من أمريكا امتدادا للمتمردين داخل تركيا. وتدعم تركيا أيضا المعارضة ضد الرئيس السوري بشار الأسد، المدعوم من روسيا وإيران.

وقال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أمس الجمعة، إن انسحاب أمريكا من سورية سوف يكون مطروحا على الأجندة خلال محادثاته مع الوفد التركي، بحسب وكالة أنباء تاس الروسية الرسمية.