التعاون الإسلامي تؤكد تضامنها مع مصر في جهودها لمكافحة الارهاب

الرياض- (د ب أ):

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة الهجوم على حافلة سياحية في الجيزة، والذي أدى الى مقتل عدد من السياح الفيتناميين .

وأكد الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان له اليوم السبت، تضامن المنظمة التام مع مصر في جهودها لمكافحة الاٍرهاب وكل ما يهدد أمنها واستقرارها.

وجدد العثيمين "موقف المنظمة الثابت في إدانة الاٍرهاب بأشكاله وصوره كافة".

وأعلنت السلطات المصرية أمس الجمعة عن مقتل ثلاثة سائحين يحملون الجنسية الفيتنامية، بالإضافة الى المرشد السياحي المصري المرافق لهم، واصابة 11 سائحا وسائق الحافلة، إثر استهدافهم بقنبلة بدائية الصنع، في منطقة الهرم بالجيزة جنوب غرب القاهرة.

واليوم السبت، أعلنت وزارة الداخلية المصرية مقتل 40 "إرهابيا" في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن، وذلك خلال مداهمتها لثلاثة أوكار إرهابية في نطاق محافظتي الجيزة وشمال سيناء.

وقالت الوزارة، في بيان بثه التلفزيون المصري اليوم السبت ، إنه "توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطنى حول قيام عناصر إرهابية بالتخطيط للقيام بأعمال إرهابية".