روسيا تدين الهجوم الإرهابي على حافلة سياحية بمصر

موسكو- (د ب أ):

أدانت موسكو بشدة، اليوم السبت، الهجوم الإرهابي الذي وقع أمس الجمعة في الجيزة، مخلفا مقتل عدد من السياح الفيتناميين. وأعلنت أنها تدعم خطوات القاهرة لمكافحة التطرف.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان اليوم: "نؤكد على موقفنا الأساسي وهو إدانة بشدة كل الهجمات الإرهابية، بما في ذلك تلك ضد السياح الأجانب"، بحسب وكالة أنباء تاس الروسية.

وأضافت الوزارة: "كما نجدد دعمنا لأنشطة السلطات المصرية الرامية إلى استقرار الوضع في البلاد. كما ندعم الخطوات الصارمة التي تتخذها القاهرة لمكافحة الإرهاب والتطرف".

وجاء في البيان: "نعرب عن تعازينا لأسر وأصدقاء القتلى ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

وأشارت الوزارة إلى توصيات للروس الذين يزورون مصر، حيث دعتهم لـ"للبقاء حذرين وتجنب السفر إلى المناطق التي تشهد تهديدا أمنيا مرتفعا".

وأعلنت السلطات المصرية عن وفاة ثلاثة سائحين يحملون الجنسية الفيتنامية بالإضافة إلى المرشد السياحي المصري واصابة 11 سائحا وسائق الحافلة، إثر استهدافهم بقنبلة بدائية الصنع، في منطقة الهرم بالجيزة جنوب غرب القاهرة أمس الجمعة.