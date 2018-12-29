مقتل طفل ومدني في انفجار بأفغانستان

كابول- (د ب أ):

ذكر متحدث باسم مكتب حاكم إقليم غزني، جنوب شرقي أفغانستان، اليوم السبت أن طفلا يبلغ من العمر عشر سنوات، ومدنيا، لقيا حتفهما في انفجار قنبلة زُرِعت على جانب طريق بإحدى مناطق الإقليم.

وقال المتحدث عارف نوري إن الانفجار الذي ضرب منطقة على أطراف مدينة غزني، عاصمة الإقليم، قد أسفر أيضا عن إصابة شخصين آخرين، أحدهما طفلة صغيرة.

وألقى نوري بالمسؤولية في الهجوم على جماعة طالبان المسلحة.

ووفقا للمتحدث، لقي سبعة مدنيين حتفهم وأصيب ثامن في حادثين منفصلين بالإقليم على مدار الاسبوع الماضي.

وأوضح تقرير أعدته الأمم المتحدة، أن عدد القتلى والمصابين في أفغانستان خلال عام 2017 ككل، بلغ حوالي عشرة آلاف مدني.

وتعد العمليات الانتحارية السبب الرئيسي في عمليات القتل في أفغانستان، تليها التفجيرات باستخدام قنابل بدائية الصنع.