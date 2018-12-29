إيران تندد بالهجوم الإرهابي على حافلة سياحية بمصر

طهران- (د ب أ):

ندد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، اليوم السبت بالهجوم الارهابي الذي وقع امس الجمعة في الجيزة و الذي أدى الى مقتل عدد من السياح الفيتناميين .

اضاف قاسمي أن استهداف النساء و الرجال الأبرياء الذين يزورون دولا أخرى للسياحة يعد ممارسة بشعة، معربا عن مواساته لفيتنام حكومة وشعبا خاصة اسر ضحايا الهجوم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (ارنا).

وأعلنت السلطات المصرية عن وفاة ثلاثة سائحين يحملون الجنسية الفيتنامية بالإضافة الى المرشد السياحي المصري واصابة 11 سائحا وسائق الحافلة، إثر استهدافهم بقنبلة بدائية الصنع، في منطقة الهرم بالجيزة جنوب غرب القاهرة.