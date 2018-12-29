السلطات الفلبينية ترفع التحذير من تسونامي بعد الزلزال

مانيلا- (د ب أ):

ألغت السلطات الفلبينية تحذيرا من أمواج المد العاتية (تسونامي) بعد زلزال بقوة 7.2 درجات ضرب منطقة مينداناو جنوب البلاد.

وقال المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل إن أمواجا عادية بلغ أقصى ارتفاع لها 0.08 متر حدثت بعد ساعتين من هزة أرضية وقعت في البحر قبالة سواحل بلدة "جفرنر جينيروسو" في إقليم "دافاو أورينتال" جنوب البلاد.

وأضاف المعهد في بيان "بذلك، أي آثار ناجمة عن اضطرابات صغيرة في مستوى البحر، قد مرت إلى حد كبير، وبالتالي يلغى المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل، التوصيات التي وردت في تحذيرنا بشأن تسونامي".

وتقع الفلبين في منطقة تعرف باسم "حلقة النار" في المحيط الهادي، حيث تحدث حوالي 90 بالمئة من الزلازل في العالم.

وكان آخر زلزال كبير ضرب البلاد قد بلغت قوته 7.1 درجة على مقياس ريختر، ولقي خلاله أكثر من 220 شخصا حتفهم في وسط الفلبين في أكتوبر 2013.