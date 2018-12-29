كوريا الشمالية تنتقد أمريكا بسبب قضايا حقوق الإنسان

سول- (أ ش أ):

انتقدت كوريا الشمالية عبر أحد مواقعها الالكترونية الدعائية، اليوم السبت، الولايات المتحدة بشأن ما وصفته بممارسة "الضغط الشديد" على قضايا حقوق الإنسان في الشطر الشمالي.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن موقع "أوريمينجوكيري" الكوري الشمالي دعا واشنطن إلى الاحترام المتبادل بين البلدين، كما أضاف "أن الولايات المتحدة أثارت ضغينة فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان ضدنا طوال عام 2018".

وقال الموقع الالكتروني "إن مثل هذه التدخلات الصريحة في السياسة الداخلية تهدف إلى انهيار نظامنا.. لقد حان الوقت الآن لإزالة العقبات التي تقف في طريقنا واتخاذ تدابير حسن النية، بينما يجب التخلي بجرأة عن التحيزات والممارسات غير المشروعة وبناء الاحترام المتبادل والثقة المتبادلة".