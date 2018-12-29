تكريم غواصين بريطانيين لدورهم في إنقاذ فتية الكهف بتايلاند

لندن- (د ب أ):

جرى تكريم الغواصين البريطانيين الذين لعبوا دورا في إنقاذ فريق كرة القدم التايلاندي الذي احتجز في كهف في يوليو الماضي بمنحهم أوسمة تقديرا لجهودهم، حسبما أفادت وكالة أنباء "برس اسوسيشن" اليوم السبت.

وتم منح ريتشارد ستانتون وجون فولانثن، اللذين كانا أول من وصل إلى الفتية ميدالية جورج أو "جورج ميدال" وهي ثاني أرفع وسام مدني للبسالة، والتي تم الإعلان عنها ضمن قائمة المكرمين في بريطانيا بمناسبة العام الجديد.

وحصل المغترب فيرن اونسورث (63 عاما) والذي يعيش في تايلاند على جائزة "عضو الإمبراطورية البريطانية" بجانب جوشوا براتشيلي والعريف كونر روي (26 عاما) من اسكتلندا.

وحصل كريستوفر جويل وجاسون مالينسون (50 عاما) من هدرسفيلد، ويست يوركشير، على "جالنتري ميدال" أو ميدالية البسالة التي تقدمها الملكة لأعمال الشجاعة النموذجية.

وكان أونسورث ضمن فريق الغواصين الدولي الذي شارك بنجاح في اخراج 12 صبيا ومدربهم (25 عاما) من داخل كهف ثام لونج نانج نون في شمال تايلاند.

وقضى فريق كرة القدم أكثر من أسبوعين داخل الكهف، بعدما تقطعت بهم السبل هناك عندما أغلقت الفيضانات المفاجئة مخرجهم الوحيد.