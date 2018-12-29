بريطاني يصبح ثاني رجل يعبر القارة القطبية الجنوبية بدون مساعدة

لندن- (د ب أ):

أصبح ضابط بالجيش البريطاني ثاني رجل يجتاز القارة القطبية الجنوبية بدون مساعدة، بعد يومين من نجاح رجل أمريكي في إكمال هذا العمل البطولي.

وقضى لويس رود 56 يوما لإكمال الرحلة الشاقة التي تبلغ مسافتها 1500 كيلومتر عبر القارة القطبية الجنوبية على زلاجاته، لكنه لم يتمكن من هزيمة المنافس الأمريكي كولين أو برادي، المتخصص في رياضة التحمل، والذي أكمل الرحلة قبله بيومين.

وقرر رود (49 عاما) القيام بهذا التحدي تكريما لذكرى صديقه المقرب هنري ورسلي، الذي توفي في عام 2016 إثر إصابته بعدوى بعد أيام من التخلي عن محاولة عبور القارة القطبية الجنوبية قبل أقل من 50 كيلومترا من خط النهاية.

ووصف أو برادي رود بأنه "أحد أبرع مستكشفي القطب".

وكتب الأمريكي الذي أكمل عبور القارة القطبية الجنوبية في 54 يوما على موقع انستجرام "لقد كان شرفا لي أن نكافح من أجل نفس الهدف.. أتطلع إلى تحيته هنا عند خط النهاية وتهنئته على إنجازه الاستثنائي".