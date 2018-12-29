انهيار جليدي يدفن 11 شخصا في أقصى شرقي روسيا

موسكو- (د ب أ):

تسببت سلسلة من الانهيارات الجليدية في دفن 11 شخصا تحت الثلوج في إقليم خاباروفسك في أقصى شرقي روسيا، حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم السبت نقلا عن السلطات المحلية.

وقالت إدارة الإقليم "ضربت عدة انهيارات جليدية منطقة منوجوفيرشيني. ونعتقد أن 11 شخصا دفنوا تحت الثلوج".

ونقلت وكالة تاس عن تقارير قولها إن الانهيار الجليدي الأول ضرب محطة خاصة بشركة لتعدين الذهب في وقت مبكر من صباح اليوم السبت. وكان رجلا في الموقع في ذلك الوقت".

وأضافت "توجهت إلى هناك مجموعة من 10 من رجال الإنقاذ التابعين للشركة، إلا أن انهيارا جليديا آخر وقع ودفنهم جميعا".