أستراليا تجرد إرهابيا محتجزا في تركيا من جنسيتها

سيدني- (د ب أ):

قالت حكومة كانبيرا اليوم السبت إنها جردت رجلا من ملبورن متهما بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" من الجنسية الأسترالية.

وقال وزير الداخلية بيتر دوتون في بيان إنه تم إبلاغ نيل براكاش (27 عاما) المتهم بتجنيد عناصر لتنظيم داعش بأنه لم يعد مواطنا أستراليا.

ويحتجز براكاش حاليا في سجن مشدد الحراسة في مدينة غازي عنتاب في جنوب تركيا، حيث يواجه تهما تتعلق بالانتماء إلى منظمة إرهابية.

وأضاف دوتون في البيان الذي صدر اليوم السبت أن أستراليا أصدرت أيضا طلب تسلم رسميا إلى تركيا فيما يتعلق بعدد من تهم الإرهاب الخطيرة التي يواجهها براكاش في أستراليا.

ووفقا للقانون الأسترالي، يمكن أن يفقد أي شخص يحمل جنسية مزدوجة جنسيته الأسترالية "إذا تصرف بما يتناقض مع ولائه لأستراليا وتورط في سلوك مرتبط بالإرهاب" حسبما قال دوتون.

يذكر أن بركاش يحمل جنسية فيجي، ويعتقد أنه غادر ملبورن إلى سورية عام 2013 وغير اسمه إلى أبو خالد الكمبودي وأصبح مشهورا بتجنيد عناصر لتنظيم داعش.