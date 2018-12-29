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    بريطانيا تحذر من زيادة عبور المهاجرين للقنال الإنجليزي

    02:31 ص السبت 29 ديسمبر 2018
    بريطانيا تحذر من زيادة عبور المهاجرين للقنال الإنجليزي

    أرشيفية

    لندن- (أ ش أ)

    قال وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد، إن الزيادة الأخيرة في عدد القوارب الصغيرة التي تحاول العبور من فرنسا إلى إنجلترا ينبغي التعامل معها على أنها "حادثة كبيرة".

    وقالت وزارة الداخلية البريطانية - في تصريحات أوردتها قناة "سكاي نيوز" الإخبارية -الجمعة- إن الأمر مسألة وقت فقط قبل أن يفقد الناس أرواحهم وهم يحاولون عبور القنال الإنجليزي، وهو مسار تجاري رئيسي للسفن ويمكن أن يكون شديد الخطورة في الشتاء.

    ويذكر أن السلطات عثرت على أكثر من 40 مهاجرا يحاولون عبور القنال في الأيام الأخيرة.

    ويسعى جاويد لإجراء اتصال مع نظرائه الفرنسيين للتأكيد على الحاجة للحفاظ على العمل معا لمعالجة المشكلة.

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