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    الكرملين: بوتين وميركل بحثا هاتفيا الأزمة السورية

    11:10 م الجمعة 28 ديسمبر 2018
    الكرملين: بوتين وميركل بحثا هاتفيا الأزمة السورية

    فلاديمير بوتين

    موسكو (أ ش أ)

    بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ، خلال اتصال هاتفي أجري بينهما مساء اليوم الجمعة ، التطورات الأخيرة على الساحة السورية.

    وذكر الكرملين - في بيان نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أن المكالمة شهدت استعراضا مفصلا للقضايا المتعلقة بالأزمة السورية بالتركيز على تطبيق قرارات القمة الرباعية بين روسيا وتركيا وألمانيا وفرنسا والتي عقدت يوم 27 أكتوبر الماضي بمدينة اسطنبول.

    وأوضح الكرملين أن بوتين شدد على أن العمل الذي قامت به الدول الضامنة لعملية أستانا والخاص بتشكيل قائمة أعضاء اللجنة الدستورية يخلق ظروفا ملائمة لتسوية صارمة وطويلة الأمد في سوريا، مشيرا إلى أن الزعيمين ناقشا أيضا خطط الولايات المتحدة لسحب قواتها من سوريا.

    من جهة أخرى ، تبادل بوتين وميركل الآراء حول الوضع الذي تشكل جراء الاستفزاز الأوكراني في مضيق كيرتش يوم 25 نوفمبر ، كما هنآ بعضهما بعضا بمناسبة عيد رأس السنة القادم متفقين على مواصلة الاتصالات الثنائية.

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    فلاديمير بوتين أنجيلا ميركل الأزمة السورية الكرملين اتصال هاتفي

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