السعودية تدين حادث أتوبيس الهرم.. وتؤكد وقوفها إلى جانب مصر ضد الإرهاب

القاهرة - مصراوي:

عبَّر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية الشديدة للانفجار الذي استهدف حافلة، تقل سياحًا في محافظة الجيزة بمصر، وأدى إلى وقوع عدد من القتلى والجرحى.

وجدَّد المصدر، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، التشديد على تضامن المملكة العربية السعودية ووقوفها إلى جانب مصر الشقيقة ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.

وقدم المصدر في ختام تصريحه العزاء والمواساة لذوي الضحايا، ولحكومتَيْ وشعبَيْ جمهورية مصر العربية وجمهورية فيتنام الاشتراكية، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

وأعلنت وزارة الداخلية مقتل وإصابة 14 شخصًا في تفجير أتوبيس سياحي بمنطقة الهرم.