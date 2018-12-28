استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق خان يونس

غزة (أ ش أ)

أعلنت مصادر طبية فلسطينية في قطاع غزة مساء اليوم الجمعة، عن استشهاد الشاب كرم محمد نعمان فياض (26عاما) عقب إصابته برصاصة في الرأس خلال مشاركته بمسيرة العودة الشعبية السلمية شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفاد شهود نقلا عن مستشفى غزة الأوروبي جنوب القطاع باستشهاد الشاب فياض خلال مشاركته في المسيرة الشعبية السلمية شرق خان يونس.

وكان 8 مواطنين قد أصيبوا برصاص الاحتلال بينهم طفل ومسعفة وصحفي ، إضافة إلى إصابة العشرات بالاختناق خلال مهاجمة قوات الاحتلال لمئات المواطنين المشاركين في مسيرات العودة الشعبية السلمية على امتداد الشريط الحدودي شرق قطاع غزة في الجمعة الأربعين ضمن فعاليات مسيرات العودة المتواصلة في غزة.

وذكرت مصادر طبية في الهلال الأحمر، بأن قوات الاحتلال فتحت نيران أسلحتها الرشاشة ، وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين الذين يتظاهرون سلميا على مقربة من السياج الفاصل شرق مدينة غزة ومخيم البريج وسط القطاع وخان يونس جنوبه.

ودأبت قوات الاحتلال على استهداف المتظاهرين شرق القطاع كل يوم جمعة، وشمال غرب مدينة غزة كل يوم اثنين، ما أدى إلى استشهاد المئات منهم وجرح الآلاف.