التحالف الدولي يعلق على دخول القوات السورية منبج

القاهرة - مصراوي:

نفى التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية ضد تنظيم داعش، أي تغيير في خريطة السيطرة في مدينة منبج شرقي حلب، بعد ساعات من إعلان القوات السورية دخولها المدينة.

وقال التحالف عبر حسابه بموقع تويتر: "على الرغم من عدم صحة المعلومات المتعلقة بالتغييرات التي طرأت على القوات العسكرية في مدينة منبج، فإن التحالف لم يلاحظ أي مؤشر على صحة هذه الادعاءات".

وأضاف التحالف "ندعو الجميع إلى احترام سلامة مدينة منبج وسلامة مواطنيها".

ويأتي بيان التحالف الذي تقوده أمريكا ردًا على إعلان القوات السورية اليوم عن دخول مدينة منبج ورفع علم النظام السوري فيها، بعد دعوة "وحدات حماية الشعب" الكردية.

وكانت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أعلنت في بيان اليوم، دخول وحدات من الجيش العربي السوري إلى منبج بريف حلب الشمالي ورفع علم الجمهورية العربية السورية فيها، مؤكدة أن الجيش العربي السوري يضمن الأمن الكامل لجميع المواطنين السوريين وغيرهم الموجودين في منبج.

وحذرت وزارة الدفاع التركية النظام السوري من أي أعمال استفزازية في منبج، بعد الإعلان عن دخول القوات السورية إلى المدينة، وقالت: "نحذر جميع الأطراف في سوريا بشأن ضرورة الابتعاد عن كل التصرفات والخطابات الاستفزازية التي من شأنها مفاقمة الوضع".

فيما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن النظام السوري يعمل على "العامل النفسي" بشأن منبج شرقي حلب.