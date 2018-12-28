وزير الخارجية السعودي الجديد يتحدث عن علاقته بعادل الجبير

(أ ف ب):

تحدث وزير الخارجية السعودي الجديد إبراهيم العساف، عن علاقته بسابقه عادل الجبير، وقال: مثّل عادل السعودية وسيستمر في تمثيلها حول العالم.

وأضاف الجبير، في مقابلة حصرية مع وكالة "فرانس برس"، نحن (العساف والجبير) نكمل بعضنا بعضًا.

وتحدث العساف أيضًا عن أزمة الصحفي السعودي القتيل جمال خاشقجي، وقال: إنّ المملكة "لا تمرّ بأزمة" بسبب قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، وإنما تشهد "تحوّلاً".

وتابع العسّاف غداة تعيينه وزيرا للخارجية في إطار تعديل وزاري واسع النطاق أجراه الملك سلمان، أنّ "قضية جمال خاشقجي أحزنتنا حقّاً، جميعاً".

وأضاف في المقابلة التي أجريت معه بالإنجليزية "لكن في المحصّلة، نحن لا نمرّ بأزمة، نحن نشهد تحوّلاً" في إشارة إلى الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي أطلقها وليّ العهد الأمير محمد بن سلمان.

وحلّ العسّاف، وزير المالية السابق محلّ عادل الجبير وزيراً للخارجية في التعديل الحكومي.

وتم تعيين الجبير الذي حاول الدفاع عن الحكومة على المستوى الدولي بعد قتل خاشقجي، وزير دولة للشؤون الخارجية. ويعتبر كثيرون هذا المنصب أقلّ شأناً من مرتبة وزير.