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ميركل وماكرون يطالبان روسيا بالإفراج عن السفن الأوكرانية المحتجزة وطواقمها

04:46 م الجمعة 28 ديسمبر 2018
ميركل وماكرون يطالبان روسيا بالإفراج عن السفن الأوكرانية المحتجزة وطواقمها

ميركل وماكرون

برلين (أ ش أ)

طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الجمعة، روسيا بالإفراج عن السفن الثلاثة الأوكرانية وطواقمها المحتجزين بالقرب من شبه جزيرة القرم الشهر الماضي.

وقال الطرفان -في بيان مشترك حسبما ذكرت شبكة (يورو نيوز) الأوروبية - "نطالب بعبور أمن وحر وبدون عوائق لكافة السفن بمضيق كيرتش والإفراج الفوري وغير المشروط للبحارة الأوكرانيين المعتقلين".

كما رحب البيان بالنتائج التي تم التوصل إليها بوقف إطلاق النار في أوكرانيا، ولفت إلى عطلة رأس السنة الجديدة وعيد الميلاد الأرثوذكسي يجب أن يكونا مناسبة للتركيز على احتياجات السكان المدنيين الذين عانوا لفترة طويلة جدا في الصراع وعواقبه.

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إيمانويل ماكرون ميركل السفن الأوكرانية برلين

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