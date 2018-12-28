إيران: دخول الجيش العربي السوري منبج خطوة لتكريس سيادة سوريا على أرضها

القاهرة - مصراوي:

رحبت إيران اليوم بدخول وحدات من الجيش العربي السوري إلى مدينة منبج بريف حلب الشمالي ورفع العلم الوطني فيها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي في بيان نشر على موقع الوزارة الإلكتروني اليوم، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية "سانا": إن "إيران تعتبر دخول الجيش السوري إلى منبج ورفع العلم الوطني فيها خطوة جديدة لتكريس سيادة الدولة السورية القانونية على ربوع أراضيها وحل الأزمة في سوريا وإعادة الاستقرار إليها".

وكانت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أعلنت في بيان اليوم، دخول وحدات من الجيش العربي السوري إلى منبج بريف حلب الشمالي ورفع علم الجمهورية العربية السورية فيها، مؤكدة أن الجيش العربي السوري يضمن الأمن الكامل لجميع المواطنين السوريين وغيرهم الموجودين في منبج.