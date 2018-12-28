الجيش السوري الحر يعلن جاهزيته لدخول منبج

دمشق- (د ب أ):

أعلن الجيش الوطني السوري التابع للجيش السوري الحر بدء التحرك باتجاه خطوط الجبهة في منطقة منبج في ريف حلب الشرقي .

وقال الجيش الوطني- في بيان له تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه اليوم الجمعة منه: "بدأت أرتال من الجيش الوطني السوري، جنباً إلى جنب مع الجيش التركي بالتحرك لخطوط الجبهة معلنة جاهزيتها الكاملة على حدود مدينة منبج لبدء الأعمال العسكرية لتحرير المدينة، وذلك استجابة منهم لمناشدات أهلنا في مدينة منبج، لتخليصهم من ممارسات عصابات الأحزاب الانفصالية الإرهابية الكردية (حزب العمال الكردستاني- وحدات حماية الشعب الكردية) التي تمثلت بالتهجير القسري والقتل والاعتقال التعسفي والسلب الممنهج، وأدت إلى شرخ بين مكونات الشعب السوري، موعدنا معكم في مدينة منبج قريبا".

وكان الجيش السوري أعلن اليوم دخوله إلى مدينة منبج في ريف حلب الشرقي، وقالت قيادة الجيش في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه " انطلاقاَ من الالتزام الكامل للجيش والقوات المسلحة بتحمل مسؤولياته الوطنية في فرض سيادة الدولة على كل شبر من أراضي الجمهورية العربية السورية، واستجابة لنداء الأهالي في منطقة منبج، تعلن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة عن دخول وحدات من الجيش العربي السوري إلى منبج، ورفع علم الجمهورية العربية السورية فيها".

وأضاف البيان: "أن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة، إذ تؤكد على أهمية تضافر جهود جميع أبناء الوطن في صون السيادة الوطنية، تجدد تأكيدها وإصرارها على سحق الإرهاب، ودحر كل الغزاة والمحتلين عن تراب سورية الطاهر".

وتضمن القوات المسلحة السورية الأمن الكامل لجميع المواطنين السوريين، وغيرهم من المتواجدين في المنطقة.

وكانت وحدات حماية الشعب الكردي في مدينة منبج بريف حلب الشرقي، دعت القوات الحكومية السورية إلى دخول مدينة منبج صباح اليوم الجمعة .