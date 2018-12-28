الحرة: الجيش السوري في العريمة لا منبج

القاهرة- (مصراوي):

أفادت مراسلة الحرة بأن الجيش السوري تقدم على أطراف مدينة منبج في شمالي البلاد الجمعة، ولم يدخل المدينة مثل ما تداولته الأنباء.

وقالت مراسلة الحرة نوروز رشو إن قوات الجيش السوري بدأت الانتشار في بلدة العريمة الواقعة على بعد 20 كيلومترا غرب منبج، مؤكدة أن الخطوة لا تشمل انتشارا داخل المدينة ذاتها.

وتابعت أن تلك القوات بدأت الانتشار على خطوط التماس بين قوات مجلس منبج العسكري وجيش الثوار من جهة، والقوات التركية والفصائل الموالية لها من جهة أخرى.

وأوضحت أن الانتشار جاء في أعقاب استقدام الجيش السوري تعزيزات عسكرية إلى المنطقة خلال الأيام القليلة الماضية ضمت عشرات الآليات ومئات الجنود، وبعد يومين على تفعيل الجيش الروسي لمركز التنسيق الروسي-السوري في بلدة العريمة ما يعني أن هناك نوعا من التفاهمات بين الأطراف الموجودة على الأرض في مواجهات تهديدات أنقرة.

وقالت مراسلة الحرة إن السيطرة الحالية في منبج هي كالتالي: الغرب والشمال تنتشر فيه قوات الجيش السوري ومركز التنسيق الروسي -السوري، وفي الشمال على خط الساجور تنتشر دوريات التحالف الدولي، وفي الشرق وإلى داخل مركز المدينة يستمر وجود قوات مجلس منبج العسكري وقوى الأمن الداخلي التابعة للإدارة المدنية.

وأضافت أن مصادر عسكرية قالت إن قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لا تزال موجودة في منبج وأنها تواصل تسيير دورياتها داخل وعلى أطراف المدينة، مشيرة إلى احتمال استئناف الدوريات المشتركة للتحالف والقوات التركية نهايو الأسبوع الجاري. وتوقفت الدوريات المشتركة في الآونة الأخيرة وتحديدا بعد إعلان الانسحاب الأمريكي من سوريا.

وتأتي التطورات في وقت تعيش المنطقة حالة من الترقب الحذر حيال التهديدات التركية، لكن الحياة تجري بشكل طبيعي داخل المدينة، وفق مراسلة الحرة.

وكان الجيش السوري قد أعلن في وقت سابق الجمعة أن وحداته دخلت إلى منطقة منبج استجابة لدعوة أطلقتها وحدات حماية الشعب الكردية.