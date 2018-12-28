مسؤولون: سحب القوات الأمريكية من سوريا قد يستغرق عدة أشهر

واشنطن- (د ب ا):

بعد مرور اكثر من اسبوع على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفاجئ بأنه سوف يسحب قوات بلاده من سوريا، يقوم الجيش الأمريكي بإعداد خطة الانسحاب الذي قد يستغرق عدة أشهر ، وفقا لمسؤولين أمريكيين.

ونقلت قناة "أيه بي سي "التليفزيونية الأمريكية، عن المسؤولين قولهم إنه لم يتم اتخاذ قرارات نهائية بشأن المسار المخطط لانسحاب القوات الأمريكية من سوريا.

وفي مطلع الأسبوع الجاري، وقع وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس على أمر كلف القيادة المركزية الأمريكية بوضع خطة للانسحاب، ولكن لم يكن هناك جدول زمني مرتبط بهذا الأمر.

وبعد إعلان ترامب سحب القوات الأمريكية من سوريا، قال مسؤولون أمريكيون إنه من المحتمل أن يتم سحب جميع القوات الأمريكية البالغ عددها 2000 جندي خلال 30 يومًا.

لكن المسؤولين يقولون إنه في الوقت الذي يتم فيه وضع الخطط، فإنه يتضح أن وتيرة الانسحاب قد تكون أبطأ بكثير.

ووفقا للمسؤولين، فإن الخطة الحالية التي يتم تقديمها إلى القيادة العسكرية تتطلب إجراء عملية سحب للقوات تستغرق عدة أشهر.

كان ترامب قد اعلن سحب القوات الأمريكية من سوريا، مبررا ذلك بأنه تم هزيمة داعش .

ودفع اعلان ترامب إلى قيام وزير الدفاع ماتيس بتقديم استقالته.