الكرملين: دخول الجيش السوري لمنبج خطوة إيجابية تسهم في استعادة الاستقرار

القاهرة- (مصراوي):

رحبت الرئاسة الروسية باستعادة الحكومة السورية، اليوم الجمعة، سيطرتها على مدينة منبج شمالي البلاد قرب الحدود التركية، التي كانت خاضعة خلال السنوات الأخيرة لسيطرة الأكراد، حسبما نقلت وكالة روسيا اليوم الإخبارية.

وشدد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في تصريح صحفي، على أن دخول القوات الحكومية إلى منبج ورفع العلم الوطني السوري فيها يمثل من دون أدنى شك خطوة إيجابية ستسهم في استعادة استقرار المنطقة.