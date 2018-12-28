وزير الخارجية الأمريكي سيلتقي نتانياهو في البرازيل

(أ ف ب):

يُجري وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأسبوع المقبل في البرازيل، بحسب ما أفادت وزارة الخارجية الأمريكية الخميس، في وقت تستعد الولايات المتحدة للانسحاب من سوريا عسكريا.

وسيلتقي الرجلان في العاصمة البرازيلية حيث يحضران حفل تنصيب الرئيس البرازيلي المنتخب جاير بولسونارو.

ونتنياهو الذي اجتمع مرارا مع وزير الخارجية الأمريكي، تربطه علاقة جيدة جدا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو كان أبدى سروره لقراره سحب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم بين القوى العظمى وإيران، ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

ومنذ توليه رئاسة الولايات المتحدة قبل عامين تقريباً، فرح القادة الإسرائيليون من سلسلة قرارات اتخذها ترامب دعماً لهم، لكن قراره الأخير سحب جيشه من سوريا ليس واحداً منها.

وأعلن نتانياهو رسميا أنه يحترم قرار ترامب سحب الجيش الأمريكي من سوريا، لكنّ هذه التصريحات العلنية تخفي مخاوف من محاولة إيران استغلال الغياب الأمريكي في سوريا التي تمزقها الحرب.

ووجهت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا ضد ما تقول إنها أهداف عسكرية إيرانية وشحنات أسلحة متطورة لحزب الله.