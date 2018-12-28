لم يكن عامًا هادئًا .. كيف عانى ترامب في 2018؟

كتبت- هدى الشيمي:

لم يكن عام 2018 سهلاً على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذ انتشرت الفوضى في كل مكان و تأججت الصراعات داخل وخارج الولايات المتحدة، لاسيما خلال الشهرين الاخيرين في السنة فكانا مليئان بالأحداث الهامة والمحورية على الصعيدين الداخلي والخارجي.

تقول صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن أغلب الأحداث التي وقعت العام الجاري، سترسم الخطوط العريضة لسياسات ترامب وقرارته التي من المتوقع أن يتخذها العام المُقبل.

واستعرضت الصحيفة الأمريكية أهم الأحداث التي وقعت في العام الثاني للرئيس الأمريكي على النحو التالي:

يناير

- أغلقت الحكومة الأمريكية ثلاثة أيام، وبعد أيام ألقى ترامب أول خطاب عن "حالة الاتحاد" منذ توليه مهامه الرئاسية في يناير الماضي 2017.

- وخلال اجتماعه بالمشرعين في البيت الأبيض سألهم الرئيس الأمريكي لماذا يوجد في الولايات المتحدة الكثير من مواطني "الدول القذرة" عوضًا عن مجيئهم من أماكن مثل النرويج.

فبراير

- اعترف مايكل كوهين، محامي الرئيس الأمريكي السابق وأمين أسراره، بدفع 130 ألف دولار لشراء صمت الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز، اسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، التي تزعم أنها أقامت علاقة جنسية مع ترامب عام 2006.

- إطلاق النار في مدرسة ثانوية في باركلاند فلوريدا ما أودى بحياة 17 شخصًا.

- أصدر مجلس النواب الجمهوري مذكرة سرية تتهم المحققين الروس بالتحيز.

- إغلاق الحكومة الأمريكية مرة أخرى لبضع ساعات.

- استقالة هوب هايكس، مديرة الاتصالات في البيت الأبيض، من منصبها بعد اعترافها بأنها كذبت على المحققين "أكاذيب بيضاء".

مارس

- تحدى الرئيس الأمريكي معارضيه داخل وخارج واشنطن ووقع أوامر بفرض رسوم جمركية صارمة وجديدة على استيراد الصلب والألمنيوم.

- إقالة وزير الخارجية السابق ريك تليرسون واستبداله بمايك بومبيو، وإنهاء عمل الجنرال إتش آر ماكماستر، مستشار الأمن القومي السابق، ليحل محل جون بولتون.

- احتجاجات ضمت المئات في جميع أنحاء واشنطن للمطالبة باتخاذ أي إجراء للتصدي للعنف المسلح.

- طالب المُحقق الخاص روبرت مولر منظمة ترامب بتسليم بعض الوثائق بما فيها وثائق متعلقة بروسيا.

أبريل

- أنكر ترامب معرفته بدفع مايكل كوهين لأموال الصمت لستورمي دانيالز.

- قوات من مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) اقتحموا مكتب وغرفة الفندق الخاصة بمايكل كوهين، وهو ما اعتبره ترامب "أمر مُشين".

- الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا يطلقون غارت جوية على سوريا، ردًا على الهجوم المزعوم بالأسلحة الكيماوية.

- مارك زوكربيرج، مؤسس ومدير التنفيذي لفيسبوك، يُدلي بشهادته بشأن اختراق الموقع واستخدام بياناته خلال انتخابات عام 2016.

مايو

- إعلان ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران.

- نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة، بالتزامن مع احتجاجات الفلسطينين على طول حدود قطاع غزة.

- وزارة الأمن الوطني الأمريكي تسن سياسة "عدم التسامح" مع المهاجرين غير الشرعيين، والتي تسببت في فصل الأطفال عن ذويهم على الحدود.

يونيو

- انتشار حالة من الغضب في جميع أنحاء الولايات المتحدة بسبب سياسة الفصل القسري بين المهاجرين غير الشرعيين وذويهم.

- توقيع ترامب أمرًا تنفيذيًا بإنهاء سياسة الفصل القسري بين عائلات المهاجرين غير الشرعيين.

- التقاء ترامب بنظيره الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في سنغافورة.

يوليو

- المحقق الخاص روبرت مولر يوجه الاتهامات لـ12 مسؤولاً في الاستخبارات الروسية باختراق اللجنة الوطنية التابعة للحزب الديمقراطي، وحملة هيلاري كلينتون الانتخابية عام 2016.

- ترامب ينفي تدخل روسيا في الانتخابات عام 2016، خلال اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هيلسنكي فنلندا.

- الجمهوريون غير راضيون عن إداء الحكومة.

- ترشيح ترامب للقاضي بريت كافانو، المتهم بالتحرش الجنسي، للحصول على مقعد في المحكمة العُليا، بعد تقاعد المُدعي العام كيندي.

أغسطس

- اتهام باول مانافورت، رئيس حملة ترامب الانتخابية السابق، بخمسة اتهامات من ضمنها الاحتيال الضريبي والمصرفي، والحصول على تمويل من جهات أجنبية.

- وفاة السيناتور جون ماكين وعدم دعوة ترامب لجنازته.

- اعتراف مايكل كوهين، مُحامي ترامب السابق، بأنه أعطى سيدتين مبالغ مادية لشراء صمتهما خلال الحملة الانتخابية لعام 2016.

سبتمبر

- شهادة القاضي بريت كافانو في المحكمة بشأن مزاعم التحرش الجنسي، كذلك ألقت كريستين بلاسي، التي تتهمه بالتحرش بها، بشهادتها أمام القضاء

- موافقة المحكمة العُليا على قبول القاضي بريت كافانو.

- تفاوض إدارة ترامب مع المكسيك وكندا على اتفاقية تجارة جديدة لاستبدال اتفاقية نافتا.

- مسؤول بارز في إدارة ترامب يكتب مقال رأي في نيويورك تايمز، زعم فيه أنه أحد أفراد المقاومة في الإدارة.

- اعصار في فلوريدا يودي بحياة كثيرين ويتسبب في حدوث دمار كبير.

أكتوبر

- اختفاء ومقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول.

- انخفاض معدلات البطالة في الولايات المتحدة إلى 3.7 %.

- اعصار مايكل يضرب المزيد من المناطق في فلوريدا.

- مقتل 11 شخصًا بعد إطلاق مُسلح النار على كنيس يهودي في بيتسبيرج.

- اعتقال شخصًا في فلوريدا على صلة بإرسال رسائل بريدية مُفخخة إلى أشخاص ينتقدون ترامب باستمرار من بينهم الرئيس السابق باراك أوباما، ونائب الرئيس السابق جون بايدن، والممثل الأمريكي روبرت دي نيرو، ومقر شبكة سي إن إن.

نوفمبر

- نشوب حرائق غابات في شمال كاليفورنيا، هي الأكثر دموية في تاريح الولايات المتحدة.

- مايكل كوهين يقر بالذنب ويعترف بكذبه على الكونجرس بشأن التواصل مع الروس.

- الديمقراطيون يفوزون بأغلبية المقاعد في مجلس النواب خلال انتخابات التجديد النصفي.

- إقالة المُدعي العام جيف سيشنز على مغادرة منصبه.

- وفاة الرئيس السابق جورج بوش الأب، ودعوة ترامب إلى منصبه إلا أنه لم يُلقي خطابًا.

ديسمبر

- ترامب يُعلن مغادرة جون كيلي، كبير موظفي البيت الأبيض، من منصبه، وتعيين مايك مولفاني، مدير الموازنة، مكانه.

- إعلان ترامب سحب القوات الأمريكية من سوريا، وتخفيض عدد القوات الموجودة في أفغانستان.

- استقالة وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس.

- إغلاق جزئي للحكومة الأمريكية للمرة الثالثة في عام واحد.