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زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب شرقي إندونيسيا

07:14 ص الجمعة 28 ديسمبر 2018
زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب شرقي إندونيسيا

ارشيفية

جاكرتا - د ب أ:

ذكرت السلطات الإندونيسية أن زلزالا بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر ضرب شرقي البلاد صباح اليوم الجمعة.

وقال سوتوبو نوجروهو، المتحدث باسم هيئة الحد من الكوارث، أن الزلزال الذي وقع مركزه على عمق 26 كيلومترا، لم يتسبب في أمواج تسونامي.

وأضاف: "شعر سكان مانوكواري سيلاتان بالزلزال لمدة ست ثواني، مما تسبب في إصابتهم بالفزع والفرار من منازلهم ومبانيهم".

ولم يشر المسؤولون إلى سقوط قتلى أو إصابات جراء الزلزال.

وكان مركز الزلزال على بعد 55 كيلومترا جنوب شرقي مانوكواري الجنوبية في إقليم بابوا الغربية.

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