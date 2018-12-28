أستراليا تضبط عصابة من تشيلي سرقت سلعا بمليون دولار

سيدني- د ب أ:

أعلنت الشرطة الأسترالية اليوم الجمعة، ضبط عصابة إجرامية تتكون من سائحين وطلاب من تشيلي سرقت ما قيمته مليون دولار من السلع الفاخرة والملابس والمعدات الرياضية من منازل ومحال تجارية في أنحاء مختلفة من البلاد.

وذكرت الشرطة في بيان أنها اعتقلت ثمانية تشيليين تتراوح أعمارهم بين 19 و36 عاما على خلفية أكثر من 80 عملية سطو وسرقة بضائع من محال شهيرة في سيدني وملبورن.

واتُهم خمسة رجال وثلاث نساء، جميعهم من تشيلي، على خلفية جرائم السرقة وخرق قانون الهجرة.

ورفضت السلطات إطلاق سراحهم بكفالة وستتم إحالتهم للمحكمة مرة أخرى

في يناير.

وتقول الشرطة إن المتهمين الثمانية عملوا كعصابة إجرامية واقتحموا منازل في بعض من أغنى ضواحي سيدني وسرقوا سلعا فاخرة وشحنوا السلع المسروقة والمال إلى الخارج.

وذكرت شرطة نيو ساوث ويلز أن السلطات في تشيلي ساعدت في ضبط طرود يعتقد أنها تحتوي على مواد مسروقة كما أنها تتعقب التحويلات النقدية.