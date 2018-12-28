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أهم التصريحات في 24 ساعة: عودة سوريا للجامعة العربية تحتاج إلى توافق

01:30 ص الجمعة 28 ديسمبر 2018
أهم التصريحات في 24 ساعة: عودة سوريا للجامعة العربية تحتاج إلى توافق

وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش

القاهرة - مصراوي

قال وزير الإعلام السوداني بشارة جمعة إن الدعوة إلى إسقاط النظام أمر مشروع ولكن ليس بالعنف والتخريب، فيما صرح وزير الدولة للشئون الخارجية بالإمارات أنور قرقاش بأن عودة سوريا إلى الجامعة العربية تحتاج إلى توافق عربي، واعتبر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أن اتفاق الحديدة إيجابي.

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