أهم التصريحات في 24 ساعة: عودة سوريا للجامعة العربية تحتاج إلى توافق
القاهرة - مصراوي
قال وزير الإعلام السوداني بشارة جمعة إن الدعوة إلى إسقاط النظام أمر مشروع ولكن ليس بالعنف والتخريب، فيما صرح وزير الدولة للشئون الخارجية بالإمارات أنور قرقاش بأن عودة سوريا إلى الجامعة العربية تحتاج إلى توافق عربي، واعتبر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أن اتفاق الحديدة إيجابي.
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