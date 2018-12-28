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حول العالم في 24 ساعة: تعديلات وزارية جديدة في السعودية

12:30 ص الجمعة 28 ديسمبر 2018
حول العالم في 24 ساعة: تعديلات وزارية جديدة في السعودية

القاهرة - مصراوي:

شهد العالم الخميس عددًا من الأحداث الهامة، كان أبرزها تعديلات وزارية جديدة بالسعودية، وسقوط 19 قتيلًا في الاحتجاجات بالسودان، وإدانة فرنسا لموافقة إسرائيل على بناء مستوطنات جديدة بالضفة الغربية.

الديوان الملكي السعودي مجلس وزراء السعودية حكومة السودان بناء المستوطنات الضفة الغربية

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