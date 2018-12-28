حول العالم في 24 ساعة: تعديلات وزارية جديدة في السعودية
القاهرة - مصراوي:
شهد العالم الخميس عددًا من الأحداث الهامة، كان أبرزها تعديلات وزارية جديدة بالسعودية، وسقوط 19 قتيلًا في الاحتجاجات بالسودان، وإدانة فرنسا لموافقة إسرائيل على بناء مستوطنات جديدة بالضفة الغربية.
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