حول العالم في 24 ساعة: تعديلات وزارية جديدة في السعودية

القاهرة - مصراوي:

شهد العالم الخميس عددًا من الأحداث الهامة، كان أبرزها تعديلات وزارية جديدة بالسعودية، وسقوط 19 قتيلًا في الاحتجاجات بالسودان، وإدانة فرنسا لموافقة إسرائيل على بناء مستوطنات جديدة بالضفة الغربية.