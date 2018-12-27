​وكالة: قاعدة أمريكية تطلق قنابل ضوئية لتحذير فصائل المعارضة في سوريا

دمشق (د ب أ)

أطلقت القاعدة الأمريكية غرب منبج قنابل ضوئية تحذيرية لفصائل المعارضة مساء اليوم الخميس.

وقال مصدر في مجلس منبج العسكري لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "أطلقت القاعدة الأمريكية في قرية السعيدية غرب مدينة منبج 5 قنابل ضوئية باتجاه الجبهة الغربية".

وأكد المصدر أن "إطلاق القنابل بسبب الأحوال الجوية والضباب، وهو تحذير لفصائل الجيش الحر من قصف قوات مجلس منبج العسكري".

وتشهد جبهات مدينة منبج عمليات حشد عسكرية كبيرة من كل أطراف الصراع حيث تحشد فصائل المعارضة على جبهات المدينة الشمالية والغربية، وكذلك مجلس منبج العسكري في حين أرسلت القًات الحكومية السورية تعزيزات عسكرية الى بلدة العريمة ومنطقة التايه غرب منبج.