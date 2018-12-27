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    قرقاش: عودة سوريا للجامعة العربية تحتاج توافقا عربيا

    10:58 م الخميس 27 ديسمبر 2018
    قرقاش: عودة سوريا للجامعة العربية تحتاج توافقا عربيا

    وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش

    أبو ظبي (أ ش أ)

    أكد وزير الدولة الاماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش، أن قرار عودة سوريا للجامعة العربية يحتاج توافقا عربيا.

    وقال قرقاش ـ في تصريح خاص لقناة "العربية الإخبارية" مساء اليوم الخميس ـ إن الجميع مقتنع بأنه لا بد من مسار سياسي لحل الأزمة السورية.
    وأشار وزير الدولة الإماراتي إلى أن فتح الاتصال مع دمشق لن يترك الساحة مفتوحة للتدخلات الإيرانية.

    وكان قرقاش قد قال في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن الدور العربي في سوريا أصبح أكثر ضرورة تجاه التغول الإقليمي الإيراني والتركي.

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    أنور قرقاش سوريا جامعة الدول العربية

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