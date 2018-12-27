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    الكونغو تطالب سفير الاتحاد الأوروبي بمغادرة البلاد في غضون 48 ساعة

    10:02 م الخميس 27 ديسمبر 2018
    الكونغو تطالب سفير الاتحاد الأوروبي بمغادرة البلاد في غضون 48 ساعة

    كينشاسا (أ ش أ)

    طالبت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية سفير الاتحاد الأوروبي، بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة، وذلك إثر تمديد الاتحاد لعقوباته على المرشح الرئاسي التابع للحزب الحاكم قبيل الانتخابات المقرر لها الأحد القادم.
    وأوضحت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الخميس، أن الأمر الصادر من وزارة خارجية الكونغو يأتي بعد أسابيع من ضغوط حكومة الكونغو لرفع عقوبات الاتحاد الأوروبي عن مرشح الحزب الحاكم إيمانويل رامازاني شادري.
    وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن الشهر الجاري عن تمديد العقوبات المفروضة على مرشح رئاسي في جمهورية الكونغو الديمقراطية ، حيث أعلن الاتحاد عن تجديد حظر السفر وتجميد ممتلكات مرشح الحزب الحاكم إيمانويل رامازاني شادري و13 آخرين لمدة عام.
    وكان قد تم إدراج المرشح رامزانى العام الماضي على لائحة الاتحاد الأوروبي للعقوبات بسبب مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان ومنها القمع والتعامل العنيف مع المتظاهرين من قبل قوات الأمن.

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