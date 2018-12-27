قرقاش: الدور العربي بسوريا بات ضرورة تجاه تغول إيران

أبو ظبي (أ ش أ)

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية لدولة الإمارات أنور قرقاش، إن قرار بلاده بعودة عملها السياسي والدبلوماسي في دمشق يأتي بعد قراءة متأنية للتطورات وقناعتها بأن المرحلة القادمة تتطلب الحضور والتواصل العربي مع الملف السوري حرصا على سوريا وشعبها وسيادتها ووحدة أراضيها.

وأضاف قرقاش -في تغريدة عبر موع التواصل الاجتماعي (تويتر) حسبما أفادت قناة (العربية) الإخبارية اليوم الخميس- أن الدور العربي في سوريا أصبح أكثر ضرورة تجاه التغول الإقليمي الإيراني والتركي، وأن الإمارات |تسعى عبر حضورها في دمشق إلى تفعيل هذا الدور، وأن تكون الخيارات العربية حاضرة وأن تساهم إيجابا تجاه إنهاء ملف الحرب وتعزيز فرص السلام والاستقرار للشعب السوري.